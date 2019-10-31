ABD: Henüz Türkiye’yi S-400’ten vazgeçiremedik

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Moskova Büyükelçiliği görevine aday gösterilen Sullivan, Senato’nun Dışişleri Komitesi’ndeki oturumda, “Henüz bu noktaya ulaşamadık, NATO’daki müttefikimiz olan Türkleri, bu sistemlerden, savaşa tam hazır duruma gelmeden ve uçan araçları ‘renklendirmeye’ başlamadan vazgeçerek verdikleri zararı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğuna ikna edemedik” dedi.

Sullivan, “CAATSA yaptırımlarını ve bu alımın önemli olup olmadığı konusu inceleniyor. Bu alımın önemsiz olduğunu söyleyemem, çünkü Çin’e karşı, S-400 ve uçak aldığı için yaptırım uyguladık” diye ekledi.

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