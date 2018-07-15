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ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

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ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:06
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı.

Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı. 

Kaynak;
Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.07.2018 23:12
Anahtar Kelimeler:
ABDABD 15 TEMMUZ MESAJI
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