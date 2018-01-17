ABD'den Türkiye Hakkında Son Dakika Açıklaması: "Türkiye Gibi.."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Stanford Üniversitesi’nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü’nde açıklamalarda bulunuyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Tillerson açıklamasında son günlerde Türkiye ile yaşanan sorunlara da değindi. "Türkiye gibi müttefiklerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerine başlayan Tillerson "İdlib’de ve Türkiye’nin PKK’lı teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi ve açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"ABD kimyasal silah tehditlerini ciddiye alıyor ve hesap verebilirlik ve Esad rejiminin saldırılarının kurbanları için adalet aramaya devam edeceğiz.

Esad kendi halkına gaz attı, tüm köyleri ve şehir mahallelerini bombaladı. Defalarca barışçıl yolların çözümüne zarar verdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı DEAŞ’ın dönmesini engelleyemeye dönük olarak sürecek.

Suriye’de 2011’de Irak’ta yaptığımız hatayı yapamayız.

2011’de ABD’nin Irak’tan zamansız çekilmesi El Kaide’ye güvenli sığınak sağladı ve doğan boşluk DEAŞ’ın doğmasına neden oldu.

Tarihin kendisini Suriye’de tekrar etmesine izin veremeyiz.

İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması şart.

Birlikte Mücadeleye Devam Edeceğiz

Türkiye gibi müttefiklerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

İdlib’de ve Türkiye’nin PKK’lı teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

SDG’nin DEAŞ’la mücadelede gösterdikleri büyük fedakarlığın farkındayız ve selamlıyoruz. Fakat askeri başarılar siyasi geçiş sürecinin başarısının garantisi değil."

Kpsscafe.com.tr | Ankara