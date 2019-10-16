ABD'den Erdoğan ve Türkiye Hakkında Skandal Karar! Meclis'te Kabul Edildi!

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk yetkililere ve savunma sanayii ile ilişkilendirilen bankalara yönelik yaptırım tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekatın sona ermesi için harekatla ilişkilendirdiği Türk yetkililere ve savunma sanayii ile ilişkilendirilen bankalara yönelik yaptırım tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Komisyon'daki Cumhuriyetçilerin lideri Michael McCaul, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonun "sona ermesi için" hazırladıkları yasa tasarı, Komisyon'da kabul edildi. Tasarı, operasyonla ilişkilendirilen Türk yetkililere ve savunma sektörüyle ilişkilendirilen bankalara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Aynı yasa tasarısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına yönelik yaptırım uygulanması maddesi de yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa Amerikan silahlarının, Suriye'de operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satışı engellenecek.

Engel, "Önerdiğimiz yaptırımlar Erdoğan'ı, uluslararası güvenliğe yönelik bu korkunç yıkımdan sorumlu tutacak. Kongre de Başkan Trump'ın kararının felaket sonuçlarına karşı iki partinin de desteklediği biçimde çalışmaya devam etmelidir" yorumunu yaptı.

McCaul da Türkiye'nin askeri operasyonunun "sivil ölümlere yol açtığını ve IŞİD'in yeniden doğuşuna yol açarak küresel güvenliği tehdit ettiğini" söyledi. Önceliklerini "IŞİD tutuklularının Suriye'deki cezaevlerinde tutularak ABD'ye tehdit olmasını engellemek" olarak açıkladı.

Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü

ABD Başkanı Donal Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu" yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ile YPG) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar da melek değil. Kim melek ki?" ifadesini kullandı.

''Bölgede herkes IŞİD’den nefret ediyor. Rusya, İran, Suriye…Belki birazcık daha az boyutta Türkiye. Hepsi IŞİD’den bizim kadar nefret ediyor. Burası onların bölgesi. Biz 7 bin mil uzaktayız'' diyen Trump, ABD'nin IŞİD ile de mücadele ettiğine değinerek, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen IŞİD'den daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye’nin kuzeydoğusuna harekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Trump, “Pence ve Erdoğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Türkiye’yi mahvedeceğini” söyledi.



Trump, ''Suriye ve Türkiye’nin konu ile ilgili tartışacaklarını belki de kavga edeceklerini' ifade etti.