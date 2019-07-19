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ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.

ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:16
ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu. 

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek. 

Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla’nın Türkiye’ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.

New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu.

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