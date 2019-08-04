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ABD'de ikinci saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 16 kişi yaralandığı bildirildi.

ABD'de ikinci saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 16 kişi yaralandığı bildirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:29
ABD'de ikinci saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Dayton Polis Teşkilatı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Dayton polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saldırganın ise ola yerinde öldüğü belirtildi.

ABD’de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.

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abd ikinci saldırı çok sayıda ölü yaralı var
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