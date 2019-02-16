ABD'de Bir Türk Öğrenci Mahkeme Karşısına Çıktı! Sonucunda Ne Oldu Bakın?

Mahmut Türker isimli bir öğrenci ABD'de mahkemeye çağrıldı. Mahkemenin hakimi verdiği ilginç ve bir o kadar da adaletli kararları ile tüm dünyada ünlenen Frank Caprio idi.

Şehir yasalarınıihlal ettiği gerekçesi ile mahkeme karşısına çıkan Mahmut türker isimli öğrenci için hakim Caprio bir karar verdi. Bu kararın videosu tüm dünyada 2 milyardan fazla izlendi. KPSS CAFE olarak videoya altyazı ekleyerek youtube kanalımıza yükledik.

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İşte o görüntüler;

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