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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz kuruyla ile ilgili konuştu. Trump "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor" dedi.

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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz kuruyla ile ilgili konuştu. Trump "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:36
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle” alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı verdi.

Twitter hesabından verdiği talimatı duyuran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!” 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı trump tan türkiye açıklaması
Yorumlar
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kürşad 1 saat önce

Isineze gelirse iyi gelmezse Kötü
Dersiniz Biraz Daha Ugrasmaniz Sizin Ve Paranizin Sonu Olacak ... her ulke kendi parasiyla ticaret yapsinnnn

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Yasin 1 saat önce

Bizi ne parayla ne de askeri güçle yenebilirsiniz. Yaşasın islam devleti TÜRKİYE ❤️❤️❤️❤️

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Yusuf 1 saat önce

Gözdağı verme turp, dolar ver!

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Muhammet Güler 1 saat önce

KARDES OYLE GORUNUYORKI BU GIDISLE BUKEMEDIGIMIZ ELI OPECEGIZ. AMA NASIL OPECEGIZ O BELLI DEGIL.

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Davut Cebe 54 dakika önce

ABD ile kafa tutamazsın.. Buraya yazıyorum yola geleceksiniz en sonunda.

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