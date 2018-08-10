abd başkanı trump tan türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle” alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı verdi.
Twitter hesabından verdiği talimatı duyuran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!”
Isineze gelirse iyi gelmezse Kötü
Dersiniz Biraz Daha Ugrasmaniz Sizin Ve Paranizin Sonu Olacak ... her ulke kendi parasiyla ticaret yapsinnnn
Bizi ne parayla ne de askeri güçle yenebilirsiniz. Yaşasın islam devleti TÜRKİYE ❤️❤️❤️❤️
Gözdağı verme turp, dolar ver!
KARDES OYLE GORUNUYORKI BU GIDISLE BUKEMEDIGIMIZ ELI OPECEGIZ. AMA NASIL OPECEGIZ O BELLI DEGIL.
ABD ile kafa tutamazsın.. Buraya yazıyorum yola geleceksiniz en sonunda.