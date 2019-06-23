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''ABD Başkanı Trump bana mağazada tecavüz etti''

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köşe yazarı, Devlet Başkanı olan Donald Trump'ın kendisine bir mağazada tecavüz ettiğini iddia etti. Trump ise iddiaya "Onunla hiç karşılaşmadım" dedi.

''ABD Başkanı Trump bana mağazada tecavüz etti''

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köşe yazarı, Devlet Başkanı olan Donald Trump'ın kendisine bir mağazada tecavüz ettiğini iddia etti. Trump ise iddiaya "Onunla hiç karşılaşmadım" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:48
''ABD Başkanı Trump bana mağazada tecavüz etti''

ABD’li gazeteci saldırıya uğradığını söyledi ve böyle dedi: Köşe yazarı E. Jean Carroll, ABD Başkanı’nın bir mağazada kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Trump ise “Onunla hiç karşılaşmadım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarına bir yenisi eklendi. Elle Dergisi'nde köşe yazarlığı yapan 75 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1995 ya da 1996 yılında Manhattan'da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Carroll, “Bir mağazada karşılaştık. Biraz sohbetten sonra bana denemem için bazı iç çamaşırları tavsiye ederek tacize başladı. Aldıklarımı denemek için kabine girdiğimde ise peşimden gelerek bana tecavüz etti. Saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü. Bu olaydan sonra kimseyle ilişkiye giremedim” dedi. İddiayı yalanlayan Trump ise “Yalan haber. Bu kişiyle hayatımda tanışmadım. Amacı yeni kitabının satışlarını artırmak” açıklamasını yaptı.

GÖRDÜĞÜM EN İĞRENÇ ADAM

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi Time Dergisi muhabirlerini ağırladı. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mektubunu ‘yayınlanmaması şartıyla' gösterdi.

Bir muhabir mektubun fotoğrafını çekince Trump, “Hapse girebilirsin” dedi. Gazeteci “Tehdit mi ediyorsunuz” diye sorunca da “Olacakları söyledim” karşılığını verdi.

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