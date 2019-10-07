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ABD basını yazdı! Türkiye'nin kaç adet tankı var ?

ABD basını, Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığında olan Türkiye'nin envanterindeki tank sayısının 3 bin 200 olduğunu yazdı. Türkiye en fazla tanka sahip NATO ülkesi konumunda yer alıyor.

ABD basını yazdı! Türkiye'nin kaç adet tankı var ?

ABD basını, Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığında olan Türkiye'nin envanterindeki tank sayısının 3 bin 200 olduğunu yazdı. Türkiye en fazla tanka sahip NATO ülkesi konumunda yer alıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:32
ABD basını yazdı! Türkiye'nin kaç adet tankı var ?

ABD basını Rusya'nın dünyanın en çok zırhlı araca sahip olduğunu, elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunduğunu yazdı. Türkiye ise 3 bin 200 tankla NATO'daki en çok tank sahibi ülke.

BİR NUMARADA RUSYA VAR
We Are The Mighty sitesinin aktardığına göre, Rusya dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkesi ve elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunuyor. NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ise bu sayı yalnızca 11 bin civarı. ABD ve Kanada'nın sahip olduğu tank sayısı 18 bin olarak gösterilirken, NATO üyesi en çok tank sahibi olan ülke de 3 bin 200'le Türkiye.

ABD Savunma Bakanı Joseph Dunford, NATO'nun son yıllarda Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğini ifade etmişti. Dunford, İttifak'ın savunma bakanlarının Rusya'nın askeri alanda bir rakip olduğunu kabul ettiğini, NATO'nun da onun karşısındaki avantajının tükenme seviyesine geldiğini kaydetmişti. Rus askeri uzman İgor Korotçenko ise Dunford'un sözlerinin ABD'nin askeri bütçesinin boşa harcandığını kanıtladığını belirtmişti.

ZAMAN MANİDAR!
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde ABD basınının tank sayısına ilişkin verdiği rakamlar manidar olarak yorumlandı.

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