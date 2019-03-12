9.03'lük Deprem!

Japonya’nın Thoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.03 şiddetindeki deprem, ardında binlerce kurban bıraktı. Resmi adıyla Büyük Doğu Japonya Depremi, yerel saatle öğleden sonra 14.46’da Thoku bölgesinde deniz açığında gerçekleşti. Depremin ardından oluşan tsunami, boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlandı. 2011'de meydana gelen depremin 8.yıl dönümünde, felaketin adresi Japonya’da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Başta Fukushima olmak üzere, birçok farklı eyalet ve şehirde depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Resmi verilere göre 15 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği felakette, 2 bin 533 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Japonya hükümeti, sağlık sorunları veya afetin etkilerinden kaynaklı diğer problemler nedeniyle, depremi takip eden yıllarda 3 bin 701 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem ve sonucunda gerçekleşen tsunamiden, Fukuşima Nükleer Santrali de etkilendi. Çernobil felaketinden sonra en büyük nükleer kazalardan biri olarak gösterilen Fukuşima'da, tsunami elektrik şebekesine zarar verdi ve santralin jeneratörlerini su bastı. Bu nedenle santralde elektrik kesintisi yaşandı.

Soğutma sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle santralde kısmi erime ve patlamalar meydana geldi. Kara ve demiryollarının ağır hasar gördüğü deprem nedeniyle, birçok bölgede yangınlar çıktı. Kuzeydoğu Japonya'da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz kaldı. Depremin ardından Japonya’da gıda sıkıntısı da meydana geldi. Depremin ardından meydana gelen nükleer felaket, etkilenen bölgelerde yaşayan yerel nüfusu da güvenli yerlere taşınmak zorunda bıraktı. Fukushima Vilayeti'ndeki yedi farklı bölgeye hala giriş izni bulunmazken, şubat ayında yapılan bir anket, etkilenen bölgelerden tahliye edilen 470 bin kişiden 51 bin 778’inin halen ülkenin başka yerlerinde yaşadığını ortaya koydu.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde sızıntının önlenmesi ve enkazın güvenli bir şekilde kaldırılması için çalışmalar halen sürüyor. Geçen ay, nükleer reaktör enkazının içine gönderilen bir robot, erimiş nükleer yakıt ve yapısal parçaların karışımı olduğuna inanılan kalıntıya doğrudan temas etti. Robotların nükleer kalıntıların tespiti ya da temizlenmesinde aktif olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirsizliğini korurken, enkazın kaldırılmasının yıllar alabileceği ifade ediliyor. Nükleer santral enkazında soğutma çalışmaları devam ederken, süreç, radyoaktif kalıntı barındıran soğutma suyunun yer altı sularına karıştığı iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Nükleer otoriteler, radyoaktif madde barındıran suyu izin verilen azami radyoaktif seviyenin altına düşürdükten sonra okyanusa bırakmanın makul bir yol olduğu görüşünü dile getirirken, yerel halk ve balıkçılardan gelen itiraz nedeniyle çözüm için karar verilmiş değil. Depremin ardından yaşanan maddi zarar ilk günlerde 14.5 ila 34.6 milyar dolar arası olarak tahmin edilse de, ilerleyen günlerde deprem kaynaklı dolaylı zararlarla birlikte maddi kaybın 300 milyar doları bulduğu açıklandı.