85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı

Her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan (Singles' Day) Bekarlar Günü kapsamında internet siteleri kampanyalı satışlarına başladı. Alibaba 1 milyar dolarlık satış rakamını 2017 yılında 2 dakikada ulaşmıştı. Bu yıl ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yapmayı başardı.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinen birine sahip olan Çin, her yıl 11 Kasım’ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept ve yeni bir kampanyalı ürün satışı manasına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü’nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon’un Çinli rakibi Alibaba'ya çevrildi.

İki sene önce 3. 9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, geçen yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

GEÇEN YIL BLACK FRIDAY'İ GEÇMİŞTİ

Çin’in “tüketim ölçeri” olarak bilinen bu gün, 2017 yılındaki ABD’nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday’in toplam satışını geçmeyi başarmıştı. Geçen yıl ki 17.7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan, dolar karşısında değer kazanarak yükselmeye başlamıştı.

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