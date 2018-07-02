Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

8 Yaşındaki Kızı Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler... Sonrası Daha Korkunç

Son dakika haberi: Hindistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Tüyleri diken diken eden olayda bir grup kişi, kaçırdıkları 8 yaşındaki kıza tecavüz etti ve onu vahşice öldürdü.

banner396

8 Yaşındaki Kızı Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler... Sonrası Daha Korkunç

Son dakika haberi: Hindistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Tüyleri diken diken eden olayda bir grup kişi, kaçırdıkları 8 yaşındaki kıza tecavüz etti ve onu vahşice öldürdü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:55
8 Yaşındaki Kızı Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler... Sonrası Daha Korkunç

Hindistan'da korkunç olay: 8 yaşındaki kız bir grubun tecavüzüne uğradı.

hindistan kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babasını bekleyen küçük kızın, kimliği açıklanmayan bir adam tarafından kandırılarak olay mahalinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan saldırganlar, küçük kızı kaçırdıktan sonra ona tecavüz etti ve tecavüzün ardından kızın boğazını keserek onu vahşice katletti.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yakalama kararının verilmesinin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

YAŞAMAYA HAKLARI YOK

Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.

DONDURMA VERECEĞİM DİYE KANDIRDI

20 Haziran'da da benzer bir olay meydana gelmişti. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.

Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 19:52
Anahtar Kelimeler:
HaberTacizSon DakikaTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki
AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki
8 Yaşındaki Çocuk Üniversiteye Başlıyor
8 Yaşındaki Çocuk Üniversiteye Başlıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kritik F35 ve ABD Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kritik F35 ve ABD Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim