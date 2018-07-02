8 Yaşındaki Kızı Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler... Sonrası Daha Korkunç

Hindistan'da korkunç olay: 8 yaşındaki kız bir grubun tecavüzüne uğradı.

hindistan kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babasını bekleyen küçük kızın, kimliği açıklanmayan bir adam tarafından kandırılarak olay mahalinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan saldırganlar, küçük kızı kaçırdıktan sonra ona tecavüz etti ve tecavüzün ardından kızın boğazını keserek onu vahşice katletti.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yakalama kararının verilmesinin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

YAŞAMAYA HAKLARI YOK

Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.

DONDURMA VERECEĞİM DİYE KANDIRDI

20 Haziran'da da benzer bir olay meydana gelmişti. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.

Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.

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