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8 Yaşındaki Çocuk Üniversiteye Başlıyor

8 yaşındaki çocuk, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda bitirdi ve üniversiteye başlayacak.

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8 Yaşındaki Çocuk Üniversiteye Başlıyor

8 yaşındaki çocuk, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda bitirdi ve üniversiteye başlayacak.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:24
8 Yaşındaki Çocuk Üniversiteye Başlıyor

8 yaşındaki çocuk üniversiteye başlıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Belçika'da 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki Laurent Simons isimli erkek çocuğu, doğrudan üniversiteye başlayacak.

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu söyledi.

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 01.07.2018 11:03
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HaberSon Dakikaüniversite
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