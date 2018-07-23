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8 Aylık Öz Kızına Tecavüz Etti Videoya Çekip O Görüntüleri...

Ukrayna'da meydana gelen feci olayda, 8 aylık bebeğin görüntülerini porno sitelerinde bulunması üzerine harekete geçen polis, ona iğrenç saldırıda bulunan babasını yakaladı.

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8 Aylık Öz Kızına Tecavüz Etti Videoya Çekip O Görüntüleri...

Ukrayna'da meydana gelen feci olayda, 8 aylık bebeğin görüntülerini porno sitelerinde bulunması üzerine harekete geçen polis, ona iğrenç saldırıda bulunan babasını yakaladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13
8 Aylık Öz Kızına Tecavüz Etti Videoya Çekip O Görüntüleri...

Tüyleri diken diken eden olayın adresi Ukrayna oldu.

Ukrayna’da meydana gelen feci olayda, siber polisi Avustralya ve Rusya menşeili porno sitelerinde iğrenç görüntüler saptadı. Polis ekipleri saptadığı videolardan sapık babanın peşine düştü ve teknik takip başlattı. Başlattığı çalışmaları sonlandıran ve iprenç sapığın evini tespit eden polis ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi ve korkunç şeyleri yapan kişiyi gözaltına aldı

İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI-TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

Operasyondan sonra henüz saatler geçmeden olaya ilişkin iğrenç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı ve polisten de bu konuda beklenen açıklamalar geldi.

Porno sitelerinde yer alan görüntülerde bir kişinin 8 aylık bebeğe istismarda bulunduğu görülmekteydi.

Babanın kızına yönelik istismarının bir süredir devam ettiği ve kızın henüz 8 aylık olduğu belirtildi. Öte yandan iğrenç görüntülerin bebeğin yatağında oyuncaklarının arasında kaydedildiği ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan polis kayıtları anne evin dışındayken ya da işteyken kaydedildiğini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTacizBaba Tecavüz
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