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7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.

7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:19
7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador'un Palora kentinde, 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 

Peru sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremin, bu ülkenin yanısıra Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildiği tahmin ediliyor.

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büyüklüğünde deprem
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