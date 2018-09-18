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50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!

Burkina Faso’da sünnet edilen 50 kız çocuğu hastanelik oldu. Burkina Faso Kadın Bakanlığı, sünnetin acemi bir şekilde hijyenik olmayan bir ortamda yapıldığını ifade ederek olaydan sorumlu olduğu iddia edilen 60 yaşında iki kadının ve kız çocuklarının ebeveynlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

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50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!

Burkina Faso’da sünnet edilen 50 kız çocuğu hastanelik oldu. Burkina Faso Kadın Bakanlığı, sünnetin acemi bir şekilde hijyenik olmayan bir ortamda yapıldığını ifade ederek olaydan sorumlu olduğu iddia edilen 60 yaşında iki kadının ve kız çocuklarının ebeveynlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 12:00
50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!

Burkina Faso hükümeti tarafından 1996’da kadın sünnetini yasaklanmıştı. Ancak UNICEF’e göre, yasak olmasına rağmen bazı aileler geleneklerini ve göreneklerini sürdürerek kaçak yollarla kız çocuklarını sünnet etmeye devam ediyor.

Hastaneye kaldırılanlar arasında en gençlerinin 4 yaşında olduğu belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre, olay ülkenin Kaya bölgesinde yaşandı. Gözaltına alınanların 3 yıla kadar hapis cezası alacağı düşünülüyor. Doktorlar, hastaneye kaldırılanlar arasında bulunan bazı kadınların hayati tehlikeyi henüz atlatamadıklarını belirtti.

Kadın sünneti nedir?

Kadın Genital Mütilasyonu (KGM) olarak da bilinen kadın sünneti ile genital bölgedeki klitorisin kısmen ya da tamamen kesilmesiyle gerçekleşiyor. Kültürel ritüel olarak bugün hala devam kadın sünneti, uluslararası sağlık örgütlerinin ve insan sağlık derneklerinin uyarılarına rağmen yapılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü de kadın sünnetini hiçbir sağlık gerekçesi olmadan yapılan zararlı bir uygulama olarak nitelendiriyor. Her yıl 6 Şubat’ta dünya çapında farkındalığı arttırmak ve bilinçlenmeyi güçlendirmek amacıyla Dünya Kadın Sünneti Farkındalık Günü etkinlikleri düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Uluslararası Af Örgütü, birçok kadında kalıcı hasara ve ölümlere kadar varan sonuçları sebebiyle ‘genital sakatlama’ olarak tanımlıyor.

Uygulamanın en yaygın olduğu ülkelerden biri Tanzanya. Bu ülkede araştırmalara göre kadınların yüzde 70’inin bu operasyona tabi tutulduğu ortaya çıkarıldı.

Kaynaklar; Mynet

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