Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

5 Yaşındaki Çocuğa Mercedes Hediye Edildi!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken ve dünyanın gündemine oturan 5 yaşındaki Çeçen çocuk Rahim Kuraev’a mercedes marka araba hediye etti.

5 Yaşındaki Çocuğa Mercedes Hediye Edildi!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken ve dünyanın gündemine oturan 5 yaşındaki Çeçen çocuk Rahim Kuraev’a mercedes marka araba hediye etti.

16 Kasım 2018 Cuma 09:51
5 Yaşındaki Çocuğa Mercedes Hediye Edildi!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken ve dünyanın gündemine oturan 5 yaşındaki Çeçen çocuk Rahim Kuraev’a mercedes marka araba hediye etti.

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Rekor denemesi kameraya kaydedildi. Ancak yetkililerin huzurunda bu rekor denemesi gerçekleşmediği için deneme geçersiz sayılmıştı.

Bunun üzerine çocuğun yeni rekor için önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda rekor denemesi yapmasına karar verildi.

Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.

5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti
5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti
Son Güncelleme: 16.11.2018 10:43
Anahtar Kelimeler:
yaşındaki çocuğa mercedes hediye edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti
Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti
Gazze'de ateşkes sağlandı
Gazze'de ateşkes sağlandı
İran Türkiye'nin Hamlelerini Uyguluyor!
İran Türkiye'nin Hamlelerini Uyguluyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim