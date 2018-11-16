5 Yaşındaki Çocuğa Mercedes Hediye Edildi!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken ve dünyanın gündemine oturan 5 yaşındaki Çeçen çocuk Rahim Kuraev’a mercedes marka araba hediye etti.

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Rekor denemesi kameraya kaydedildi. Ancak yetkililerin huzurunda bu rekor denemesi gerçekleşmediği için deneme geçersiz sayılmıştı.

Bunun üzerine çocuğun yeni rekor için önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda rekor denemesi yapmasına karar verildi.

Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.