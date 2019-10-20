5 yaşında anne oldu! İnanılması güç ama... Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor

Peru'da 27 Eylül 1933'te doğan Lina Medina Henüz 5 yaşındayken karın bölgesinin şişmesinden dolayı tümör şüphesiyle hastaneye kaldırıldığında aslında hamile olduğu öğrenildi. 14 Mayıs 1939 tarihinde sezaryen doğum yaparak Gerardo isimli erkek bebeği dünyaya getirdi. 2,7 kilogram olarak doğan Gerardo, ismini kendisini doğurtan doktordan almaktadır..Gerardo, 10 yaşına kadar Lina'yı ablası olarak bilmiştir. Lina'nın nasıl hamile kaldığı hala aydınlatılamamış bir olay olup, dünyanın en gizemli vakalarından biridir.

Gerardo, 10 yaşına kadar Lina'yı ablası olarak bilmiştir. Lina'nın nasıl hamile kaldığı hala aydınlatılamamış bir olay olup, dünyanın en gizemli vakalarından biridir.

Bir bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya getirilebilmesi için annenin en az 22 yaşında olması gerekir.

ABD gelişmiş ülkeler arasında en çok bebek ölümünün görüldüğü ülkedir. Örnek olarak Finlandiya'daki bebek ölümü vakalarının 3 katı ABD'de görülür!

Evet çoğumuz şehirler arası otobüs yolculuğunda ağlamadıkları sürece bebekleri severiz. Yemekten sonra omzumuza yaslayıp gaz çıkartmalarını sağlamamız gerekir, bir de kucağa alırken bıngıldaklarından tutmak gerekir. Arada bir de agucuk yaparak güldürmek iyi olur. Peki bunlar dışında ne biliyoruz bebekler hakkında? Bizler de bir zamanlar bebektik ahali! Bu bilgiler değerli, yarın öbür gün anne baba olduğunuzda işinize çok yarayacak! İşte size 5 yaşında anne olanlardan tutun, tam 69 bebek dünyaya getirenlere kadar, bebekler hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek 22 gerçek!

Dünyada her üç saniyede bir bebek doğuyor!

Bebekler doğar doğmaz annelerini kokusunu ve sesini tanıyorlar. Birkaç hafta içerisinde de görüntülerini öğreniyorlar.

Bebeklerin %80'inde küçük ya da büyük bir doğum lekesi bulunuyor.

Yetişkin bir insan 206 kemiğe sahipken bebekler doğduklarında 300 kemiğe sahip oluyorlar.

Bebekler aslında teknik olarak ağlayamazlar. Yenidoğmuş bir bebek doğduğunda gözyaşı üretemez. Bebeğin ilk haftalarda yaptığı şey sadece çığlık atmaktır!

Yetişkin insanların hayır anlamında kafalarını sağa sola sallamaları, ya da yukarıya kaldırmaları bebeklikten gelen bir alışkanlıktır. Yemek yedirilirken doyduklarında ağızlarına uzatılan gıdadan ağızlarını kaçırmak için yaptıkları kafa hareketleri, yetişkinlikte bir olumsuzluk ifadesine dönüşür.

Yeni doğan bebeklerin diz kapağı olmaz. Diz kapakları 6 ay içerisinde gelişir.

Bebekler anne karnındayken kıl üretmeye başlarlar. Bazı bebeklerin kılları bütün vücutlarını saracak kadar uzar ve buna Lanugo adı verilir. Lanugo doğumdan kısa bir süre önce dökülür.

Bebekler beş ay içerisinde ağırlıklarının iki katına çıkarlar.