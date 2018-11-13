Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev isimli çocuk babası videoya çekerken 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi gözlemci ekibi eşliğinde yapılmadığı için geçersiz sayıldı.

5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev isimli çocuk babası videoya çekerken 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi gözlemci ekibi eşliğinde yapılmadığı için geçersiz sayıldı.

13 Kasım 2018 Salı 14:43
5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev isimli çocuk babası videoya çekerken 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi gözlemci ekibi eşliğinde yapılmadığı için geçersiz sayıldı.

5 yaşındaki Rahim Kuraev geçtiğimiz günlerde önemli bir rekor denemesine imza attı. Rahim'in babası tabela ve kamerayı hazırladıktan sonra 5 yaşındaki Rahim şınav çekme rekor denemesine başladı. Rahim tam 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak şınav çekti. Babası da oğlunu kameraya kaydetti.

REKOR GEÇERSİZ SAYILDI

Baba rekorun resmi kayıt altına alınması için Rusya Kültür ve Spor Bakanlığı’na başvuru yaptı. Baba ve oğul Rus bakanlıktan gelen haber ile hayal kırıklığına uğradı. Rahim Kuraev'in kırdığı rekor geçersiz sayıldı. Çünkü bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve bu başvurudan sonra rekor denemesinin kendi gözlem ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini aktardı.

YENİ BİR REKOR DENEMESİ YAPACAK

Bakanlıktan gelen cevap üzerine Rahim ve babası bakanlığa yeni bir başvuruda bulundu.

5 yaşındaki Rahim Kuraev rekorunu resmileştirmek için bu hafta sonu yeni bir deneme gerçekleştirecek.

İşte o görüntüler;

Son Güncelleme: 13.11.2018 15:46
Anahtar Kelimeler:
yaşında bin şınav çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
b_barni 27 dakika önce

yazik cocuga ne hale gelmis yasitlari oyun oynayip normal gelisimini yasarken bu cocuk bu halde cahalet iste

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İran Türkiye'nin Hamlelerini Uyguluyor!
İran Türkiye'nin Hamlelerini Uyguluyor!
Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi
Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi
85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı
85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim