5 yaşında 4 bin 105 şınav çekti

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev isimli çocuk babası videoya çekerken 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi gözlemci ekibi eşliğinde yapılmadığı için geçersiz sayıldı.

5 yaşındaki Rahim Kuraev geçtiğimiz günlerde önemli bir rekor denemesine imza attı. Rahim'in babası tabela ve kamerayı hazırladıktan sonra 5 yaşındaki Rahim şınav çekme rekor denemesine başladı. Rahim tam 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız olarak şınav çekti. Babası da oğlunu kameraya kaydetti.

REKOR GEÇERSİZ SAYILDI

Baba rekorun resmi kayıt altına alınması için Rusya Kültür ve Spor Bakanlığı’na başvuru yaptı. Baba ve oğul Rus bakanlıktan gelen haber ile hayal kırıklığına uğradı. Rahim Kuraev'in kırdığı rekor geçersiz sayıldı. Çünkü bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve bu başvurudan sonra rekor denemesinin kendi gözlem ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini aktardı.

YENİ BİR REKOR DENEMESİ YAPACAK

Bakanlıktan gelen cevap üzerine Rahim ve babası bakanlığa yeni bir başvuruda bulundu.

5 yaşındaki Rahim Kuraev rekorunu resmileştirmek için bu hafta sonu yeni bir deneme gerçekleştirecek.

İşte o görüntüler;