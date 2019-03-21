31 Mart’ta Ukrayna’da başkanlık seçimleri ve son durum! Bir komedyen devlet başkanı olmak üzere!

31 Mart’ta sadece ülkemizde değil Ukrayna’da da bir seçim olacak. Bizim yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz gün Ukrayna’da Devlet Başkanlığı yarışı gerçekleşecek.

31 Mart’ta yapılacak seçimde %50 oy alan bir aday çıkmazsa seçim 2. tura kalacak. Ukrayna’da %50 oy alabilecek bir aday pek mümkün görünmüyor olsa da her seçim gibi bu seçim de sürprizlere açık. Seçimlerde olası ikinci tur ise 21 Nisan’da!

Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin 3 büyük favorisi bulunuyor. Birincisi halihazırda Başkan Petro POROŞENKO, ikincisi eski Başbakanlardan YuliaTimoşenko ve üçüncü isim ise bir komedyen: Vladimir Zelensky! Rusya ile savaşın devam ettiği, Amerikan Doları’nın yerel para birimi Grivna’nın neredeyse 28 katına ulaştığı ülkede ekonomik kriz, iç çatışmalar ve siyasal istikrarsızlık maalesef devam ediyor. Avrupa Birliği taraftarları ile Rus yanlıları arasındaki çatışmalar adeta güzel Ukrayna’nın geleceğini karartıyor. Bu kargaşayı sona erdirmeye aday birçok isim var ama bunların arasından 3 adayın destek oranı diğerlerine göre açık ara yüksek.

Petro POROŞENKO Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne yakın konumlandırmak için elinden gelen özveriyi gösterdi buna şüphe yok ancak ekonomik sorunlara kalıcı çözümler bulamaması ve Rusya’nın sürekli baskısı ve Kırım’ın kaybedilmesi gibi etkenler başkanın sonunu hazırlamış gibi görünüyor. Poroşenko seçimlerde favori değil. İkinci tura kalabileceği söyleniyor ama net bir şey söylemek güç.

İkinci aday Yuliya TİMOŞENKO renkli ve farklı bir isim. Ancak Ukrayna için farklılık göstermiyor. Bakan ve Başbakan olduğu dönemlerde uyguladığı politikalar çok da beğenilmemiş olacak ki Ukraynalılar onun isminden pek de heyecan duymuyorlar. Turuncu Devrimin efsane ismi Timoşenko o dönemin Jean Dark’ı olarak görülse de bugün pek de şans verilmiyor. Ancak bazı anketlerde önde göründüğünü de unutmamak lazım.

Üçüncü güçlü aday ise Vladimir Zelensky.Komedyen. Oyuncu. Sürekli yönetimi eleştiren Zelensky insanlar tarafından sevilen bir figür. Özellikle ekonomik sorunların temelinde yöneticilerin kendi menfaatlerini kolladıkları sorununun yatıyor olması savıyla yola çıktı ve başkan seçilmesi halinde rüşvetle savaşacağını ve tüm ekonomik sorunların bu yolla çözüleceğini savunuyor. Hatta öyle ki Ukrayna sokaklarında yayınladığı ilanlarda “Rüşvet alan kişiyi ihbar edin. %10 ödül verelim.” Diyerek rüşvetle savaşacağı mesajını veriyor. Zelensky’ninhandikapı ise Ukraynalı iş adamı Kolomoysky ile olan yakınlığı. Rakipleri Zelensky’nin sadece göstermelik başkan olabileceğini, ülkeyi Kolomoysky’nin yöneteceğini savunuyor.

Seçimde Zelensky’nin sürpriz yapma ihtimali olacağı söyleniyor. Genç kesimin desteği Zelensky’i işaret ediyor ancak ülkede net bir güçle seçime giren herhangi bir aday yok. Yüzde 30’luk bir desteği alabilen bir kişinin başkan olması işten bile değil!Seçimin ikinci tura kalması halinde, elenen adayın taraftarlarının hangi tarafa yöneleceği belirleyici unsur olacak. Zelensky eğer ikinci tura kalabilirse başkanlığı büyük bir ihtimalle alacak. Tabii ki seçim sürprizlere açık. Ukrayna’da oy kullanma oranlarının yüksek olmaması nedeniyle son haftalarda kampanyasına sıklık veren aday birden yukarı bir ivmeyle ipi göğüsleyebilir.

2000’li yılların başlarında Avrupa’nın en çok büyüyen ekonomileri arasında gösterilen Ukrayna; Rusya ile girdiği çatışmaların ardından ciddi kan kaybetti. Putin’in, eski Sovyet ülkelerine uyguladığı baskıdan Gürcistan gibi Ukrayna da nasibini ağır biçimde aldı. Ekonomiyi alt üst eden bu çatışmaların kaynağı elbette halen devam eden Donbas Savaşı! Ülkede her gün bu savaşla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin bir kısmı hala karışıklık içerisinde. Bu gerçeklerle seçime giden Ukrayna umarız hak ettiği özgür ve refah yaşam standartlarına kısa sürede ulaşır.