30 'çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki vaadi

İngiltere'de bir firma, 16 Ağustos'ta Essex'te gerçekleşeceğin söylediği bir golf turnuvası ilanında bulundu.

Turnuvada 'üstsüz kadınlar, köpük partisi ve ıslak tişört yarışması' gibi etkinliklerin yer alması ise tepkiyle karşılandı.

'EŞİNİZE BURADA OLDUĞUNUZU SÖYLEMEYİN'

4Play Productions tarafından düzenlenen ve İngiltere'de 'Eşinize burada olduğunuzu söylemeyin' etkinliği olarak bilinen bu turnuvada, katılımcılara ' 30 çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki 'vaat ediyor'.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan tanıtımda ise "'Erkeklere' çok edepsiz bir golf turu ve yasak zevklerle dolu bir süper seksi gün sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Oh, aynı zamanda golf de oynayacaksınız" ifadelerine yer verildi.

​Söz konusu etkinlik ise İngiltere'de tepkiyle karşılandı. Kadın golf temsilcileri başta olmak üzere, söz konusu etkinlik kadınların cinsel olarak metalaştırılmasına katkı sunduğu için kınandı.

Women & Golf dergisi editörü Alison Root da, "Kadınların bu tür bir işi yapmaları ve organizatörlerin kadınları böyle bir iş için işe almanın kabul edilebilir olduğunu düşünmeleri bir utanç" ifadelerini kullandı.

Root ayrıca, "Sektör, uzun zamandır 'erkek oyunu' olarak algılanan golfte eşitliği ve kapsayıcılığı sağlamak için çok çalışıyor" dedi.

Öte yandan, organizasyon şirketinin ise 'cinsiyet dengesini' sağlamak amacıyla söz konusu etkinlikten bir hafta önce ise kadınlara yönelik bir golf etkinliği de yapılacağını açıkladı.

İlanda, turnuvaya katılan kadınların 'erkek uşağa' sahip olacakları ve etkinlikte 'çok daha fazla sürprizler' yer aldığı belirtildi.