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3 Dakika Erken Yemeğe Çıkan Memur Canlı Yayına Çıkıp Özür Diledi ve Yarım Yevmiyeyi İade Etti

İlginçlikler ülkesi Japonya'da bir memur, öğle yemeğine 3 dakika erken çıktı ve bunu 7 ay içinde 26 kez tekrar etti Bunun üzerine memur ve yöneticileri, canlı yayına çıkarak vatandaşlardan özür diledi.

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3 Dakika Erken Yemeğe Çıkan Memur Canlı Yayına Çıkıp Özür Diledi ve Yarım Yevmiyeyi İade Etti

İlginçlikler ülkesi Japonya'da bir memur, öğle yemeğine 3 dakika erken çıktı ve bunu 7 ay içinde 26 kez tekrar etti Bunun üzerine memur ve yöneticileri, canlı yayına çıkarak vatandaşlardan özür diledi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 08:54
3 Dakika Erken Yemeğe Çıkan Memur Canlı Yayına Çıkıp Özür Diledi ve Yarım Yevmiyeyi İade Etti

İlginç olayın bu seferki adresi Janponya oldu.

Alınan bilgilere göre Japonya'da bir memur, öğle yemeğine 3 dakika erken çıktığı, ve bunu 7 ay içinde toplamda 26 kez tekrarladığı için müdürü ile birlikte canlı yayına çıkarak vatandaşlardan özür diledi ve yarım günlük yevmiyesini iade etti. Yetkililer ise, bu duruma daha erken müdahale edemedikleri için üzgün olduklarını açıkladı.

Milliyet'te yer alan haberde, Japonya'nın Kobe kentindeki bulunan 'Kobe Su Dağıtım Bürosu' adlı kamu şirketin yöneticileri, 64 yaşındaki bir çalışanının 7 aylık bir dönem boyunca (Eylül 2017- Mart 2018) 26 kez öğle yemeği saatinden 3 dakika önce masasını terk ettiğini ve şirket binasının karşısındaki yemek dükkanına 3 dakika erken giderek yemek yediğini tespit etti. Şirket yöneticileri bunu tespit ettikten sonra basın toplantısı düzenleyerek kamuoyundan özür diledi.

"Son derece üzücü bir skandal yaşandı. İçten özürlerimizi sunarız" diyerek canlı yayında bir açıklama yapan şirket yöneticileri, başlarını eğerek  kamuoyundan bu konuda özür diledi. Mesai saatlerinden toplamda 78 dakikayı kullandığı belirlenen çalışan da "Çok pişmanım" dedi ve yarım günlük maaşını devlete  iade etti.

YÜZDE 35 YILLIK İZNİNİ KULLANMIYOR

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre işçilerin 1 yılda 20 günlük izin hakkı bulunuyor ancak yüzde 35'i bu hakkını kullanmamayı tercih ediyor. 

MESAİ ALMADAN AYDA 80 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca ülkedeki şirket çalışanlarının 4'te 1'i ücretlerini almadan ayda 80 saatin üzerinde fazla mesai yapıyor. Yüzde 12'lik bir kesimin ise fazla mesai yaptıkları süre ayda 100 saatin üzerine çıkıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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MemurJaponyaMesaiHaber
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