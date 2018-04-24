28 Erkek Otelde Öyle bir Durumda Yakalandı ki.. İşte O Görüntüler

Tüm dünyada yankı uyandıran haberin adresi Tayland oldu.

Tayland'da çoğunluğu Batılı turistlerden oluştuğu öğrenilen bir grup, flaş bir vaziyette yakalandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çok sayıda kişi, Pattaya adasındaki bir fuhuş baskınında böyle yakalandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olay, dünya kamuoyunda kısa sürede yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu feci olayın görüntüleri bugün ortaya çıktı.

ASYALI KADINLARI..

28 erkeğin yakalandığı olayda otele 750 bin dolar para cezası kesildiği ifade ediliyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, yakalanan turistlerin havluların altından 'Asyalı kadınları' teselli ettiğinine yer verildi.

62 DOLAR PARA VEREREK

Batılı turistlerin otelde düzenlenen eğlenceye katılmak için 62 dolar ödediği ifade edildi.

CEZA VERİLDİ

Bangkok Post gazetesi otel yöneticisi 54 yaşındaki Xeng-chai Yang'ın otelcilik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırıldığını yazdı.

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