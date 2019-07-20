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24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi

24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, geçtiğimiz kış evlenme teklif ettiği 61 yaşındaki muhabir sevgilisi Eileen de Freest'le evlendi.

24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi

24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, geçtiğimiz kış evlenme teklif ettiği 61 yaşındaki muhabir sevgilisi Eileen de Freest'le evlendi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi

Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, geçen sene eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı.Julia, öyle büyük bir aşka tutuldu ki Noel'den hemen önce Elieen'e evlenme teklif etti.Ailelerinin de desteğini alan iki kadın masallardaki gibi bir düğünle birlikteliklerini taçlandırdı.Tanıştıktan sonra kısa sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi. ve ekledi: Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.

Çift, gelen tepkilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

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