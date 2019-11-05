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21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.

21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.

05 Kasım 2019 Salı 21:40
21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.

Sırp televizyonları tarafından canlı yayınlanan televizyon programında yaşanan rezalet, tüm dünyada yankı buldu.

21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, bu yıl eylül ayında 74 yaşındaki Milojko Bozic ile evlenmişti.

Çift, Sırbistan'da ekranlara gelen "Parovi" adlı televizyon programına katıldı.

İsmi "çiftler" anlamına gelen reality şov tarzındaki program, kameralarla izlenen bir evde geçiyor.

Programın sekizinci sezonuna katılan Milijana ve Milojko Bozic'in evliliği programda yaşanan bir olayla sarsıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, iki aylık evli 21 yaşındaki kadının, 60 yaşındaki başka bir adamın kucağına oturduğu ve onunla öpüştüğü görülüyor.

Milijana'nın 60 yaşındaki Nemanja ile fazlaca "samimi" görüntülerin ekranlara yansıması, rezalet olarak nitelendirildi.

Milijana'nın eşini aldattığı 60 yaşındaki Nemanja Zabac'ın da evli ve çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Milijana'nın daha önce başka bir adamla yatakta çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

Genç kadın, ortaya çıkan fotoğraflara rağmen kocasını aldattığını reddetmiş ve adamla arasında ilişki yaşanmadığnıı ileri sürmüştü.

74 yaşındaki koca ise kendisinden 53 yaş küçük karısını affetmişti.

Ancak bu kez gördüklerine çok sinirlenen yaşlı adamın genç eşini affetmeyeceği iddia ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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