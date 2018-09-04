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2015'den Beri Haber Alınamıyordu : Celaleddin Hakkani öldü

Afganistan'da faatliyet gösteren Hakkani örgütünün kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti.

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2015'den Beri Haber Alınamıyordu : Celaleddin Hakkani öldü

Afganistan'da faatliyet gösteren Hakkani örgütünün kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 09:41
2015'den Beri Haber Alınamıyordu : Celaleddin Hakkani öldü

Afganistan'da faatliyet gösteren Hakkani örgütünün kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti.

Taliban'ın yaptığı açıklamaya göre; Celaleddin Hakkani bu sabah hayatını kaybetti. Hakkani, ABD'nin eski müttefikiydi daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iyi ilişkiler düşmanlığa dönüştü.

Afganistan'ın en ürkütü ve korku salan örgütlerinden olan Hakkanilerin lideri Celaleddin Hakkani, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Celaleddin Hakkani Ã¶ldÃ¼

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in AP haber ajansına telefon ile aktardığı bilgilere göre Hakkani, Afganistan'ın merkezinde tedavi görüğü bir sağlık merkezinde hastalık nedeniyle öldü.

Amerika Hakkanileri 2012 yılında terörist örgüt olarak kabul etmişti.

 2015 yılında öldüğüne dair çeşitli senaryolar dillendirilmişti ancak Celaleddin Hakkani'den yıllardır haber alınamıyordu.

Celaleddin Hakkani Ã¶ldÃ¼

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Son Güncelleme: 04.09.2018 13:45
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