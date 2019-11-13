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2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor!

Hindistan’da, ülkenin en büyük göllerinden birinin yakınlarında 2000’den fazla ölü kuş bulundu. Toplu ölümlerin sebebi henüz bilinmezken, yetkililer yerel hava koşulları veya su kirliliğinden şüpheleniyor.

2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor!

Hindistan’da, ülkenin en büyük göllerinden birinin yakınlarında 2000’den fazla ölü kuş bulundu. Toplu ölümlerin sebebi henüz bilinmezken, yetkililer yerel hava koşulları veya su kirliliğinden şüpheleniyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:06
2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor!

Hindistan’ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük iç tuz gölü olan Sambhar’ın kıyılarında pazar günü yerliler tarafından binlerce kuş ölüsü tespit edildi.

Yetkilileri durumdan haberdar eden yerliler, 2400 kadar kuşu ölmüş bir halde bulduklarını aktardı. Bu kuşlar arasında her yıl göle gelen 20 göçmen türün de bulunduğu belirtildi.

Eyaletin ormanlardan sorumlu müdürü Arun Prasad“Bu göçmen kuşlar, Merkez Asya Göç Yolu olarak bilinen ve Sibirya, Moğolistan, İran ve Afganistan gibi bölgeleri kapsayan bir rota boyunca seyahat ediyorlar” bilgisini verdi.

190 kilometrekarelik alana yayıldı

Kuşlara ait cesetlerin, göl yakınlarındaki geniş bir bölgenin yanı sıra 190 kilometrekarelik bir alana yayıldığı kaydedildi. Yetkililer tarafından toplana kuşlar derin bir çukura gömüldü.

Doğal yaşam uzmanları ölümlere neyin yol açtığını henüz bilmediklerini belirtti.

Kuş cesetlerinden ve sudan alınan örnekler incelenmesi için Madhya Pradesh eyaletindeki bir patoloji laboratuvarına gönderildi. Arun Prasad, hafta sonuna kadar sonuçları almayı beklediklerini söyledi.

Ancak Prasad, toplu ölümlerin bir hastalıktan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu savundu. Bölgeye özgü kuşların göl kenarında ve sulak alanlarda barınmaya devam ettiğini söyleyen Prasad, “Yerel hava koşullarının veya su kirliliğin buna yol açtığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Göl, pek çok tür için ‘fazla tuzlu’ sayılırken; yerel turizm siteleri bu bölgenin flamingo, leylek, çulluk, kızılbacak, uzunbacak ve bazı ördek türleri için toplanma alanı olduğunu aktarıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
GölölüOlumsuz Hava KoşullarıSu KirliliğiToplu ölümKuşHindistan
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