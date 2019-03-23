Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

20 Marvel filmini arka arkaya izleyene 1000 Dolar

CableTV.com sitesi Avengers: Endgame filmine hazırlık olarak Marvel'ın bugüne kadar çıkan 20 filmini tek seferde izleyecek bir kişiye 1000 Dolar verecek.

20 Marvel filmini arka arkaya izleyene 1000 Dolar

CableTV.com sitesi Avengers: Endgame filmine hazırlık olarak Marvel'ın bugüne kadar çıkan 20 filmini tek seferde izleyecek bir kişiye 1000 Dolar verecek.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:26
20 Marvel filmini arka arkaya izleyene 1000 Dolar

Bir web sitesi, 20 adet Marvel filmini art arda izleyecek bir Marvel hayranına 1000 Dolar vereceğini açıkladı. Avengers: Endgame filminin yayınlanmasına hazırlık olarak CableTV.com, Marvel’ın bugüne kadar yayımlanan 20 filmini izleyip bu deneyim hakkında canlı tweet atacak ve tweetlerinde CableTV sosyal medya hesaplarını etiketleyecek birini arıyor. Seçilen kişi Marvel Sinematik Evreni’nin tüm filmlerini tek seferde izleyecek. İzlenmesi gereken filmlerin listesi şu şekilde:

“Iron Man” (2008)
“The Incredible Hulk” (2008)
“Iron Man 2” (2010)
“Thor” (2011)
“Captain America: The First Avenger” (2011)
“The Avengers” (2012)
“Iron Man 3” (2013)
“Thor: The Dark World” (2013)
“Captain America: The Winter Soldier” (2014)
“Guardians of the Galaxy” (2014)
“Avengers: Age of Ultron” (2015)
“Ant-Man” (2015)
“Captain America: Civil War” (2016)
“Doctor Strange” (2016)
“Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017)
“Spider-Man: Homecoming” (2017)
“Thor: Ragnarok” (2017)
“Black Panther” (2018)
“Avengers: Infinity War” (2018)
“Ant-Man and the Wasp” (2018)

Marvel Sinematik Evreni’nden izlenmeyecek tek film ise hala sinemalarda gösterilen Captain Marvel.

Başvuru formunda “Endgame’e kadar uyumak yok” ifadesi yer alıyor ancak filmlerin tamamını izlemek için 43 saat ayırmak gerekiyor. CableTV.com Insider’ın uyumaya izin olup olmadığına dair sorusunu henüz yanıtlamadı.

Başvuru formunda “Marvel Sinematik Evreni seri izleme ve canlı tweet çılgınlığınız sona erdiğinde filmlerden elde ettiğiniz çıkarımları paylaşmanızı isteyeceğiz. Böylece birlikte süper bir sıralama yapma imkanımız olacak.” ifadesi yer alıyor.

Marvel filmleri ve aksesuarları da hediye edilecek

Nakit paranın yanı sıra işi alan Marvel hayranı aynı zamanda 20 adet Marvel filminin Blu-Ray setinin ve bir ‘hayatta kalma kiti’nin sahibi olacak. Hayatta kalma kitinin içinde Iron Man giyilebilir battaniyesi, Captain America mısır patlatma makinesi, Thanos Sonsuzluk Eldiveni şeklinde bir kupa ve diğer Marvel aksesuarları da gönderilecek.

Başvurular sadece ABD vatandaşlarına açık ve başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Başvurular 15 Nisan’a kadar alınacak. Avengers: Endgame ise 26 Nisan’da gösterime giriyor.

Kaynak: Insider
Anahtar Kelimeler:
marvel filmini arka arkaya izleyene 1000 dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astana'nın adı resmen Nursultan oldu
Astana'nın adı resmen Nursultan oldu
Kola kutusunun fare çıktı ! Tüm dünya şokta...
Kola kutusunun fare çıktı ! Tüm dünya şokta...
Avustralya’da bir şirketten görülmemiş iş fırsatı!
Avustralya’da bir şirketten görülmemiş iş fırsatı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim