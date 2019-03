20 Marvel filmini arka arkaya izleyene 1000 Dolar

Bir web sitesi, 20 adet Marvel filmini art arda izleyecek bir Marvel hayranına 1000 Dolar vereceğini açıkladı. Avengers: Endgame filminin yayınlanmasına hazırlık olarak CableTV.com, Marvel’ın bugüne kadar yayımlanan 20 filmini izleyip bu deneyim hakkında canlı tweet atacak ve tweetlerinde CableTV sosyal medya hesaplarını etiketleyecek birini arıyor. Seçilen kişi Marvel Sinematik Evreni’nin tüm filmlerini tek seferde izleyecek. İzlenmesi gereken filmlerin listesi şu şekilde:

“Iron Man” (2008)

“The Incredible Hulk” (2008)

“Iron Man 2” (2010)

“Thor” (2011)

“Captain America: The First Avenger” (2011)

“The Avengers” (2012)

“Iron Man 3” (2013)

“Thor: The Dark World” (2013)

“Captain America: The Winter Soldier” (2014)

“Guardians of the Galaxy” (2014)

“Avengers: Age of Ultron” (2015)

“Ant-Man” (2015)

“Captain America: Civil War” (2016)

“Doctor Strange” (2016)

“Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017)

“Spider-Man: Homecoming” (2017)

“Thor: Ragnarok” (2017)

“Black Panther” (2018)

“Avengers: Infinity War” (2018)

“Ant-Man and the Wasp” (2018)

Marvel Sinematik Evreni’nden izlenmeyecek tek film ise hala sinemalarda gösterilen Captain Marvel.

Başvuru formunda “Endgame’e kadar uyumak yok” ifadesi yer alıyor ancak filmlerin tamamını izlemek için 43 saat ayırmak gerekiyor. CableTV.com Insider’ın uyumaya izin olup olmadığına dair sorusunu henüz yanıtlamadı.

Başvuru formunda “Marvel Sinematik Evreni seri izleme ve canlı tweet çılgınlığınız sona erdiğinde filmlerden elde ettiğiniz çıkarımları paylaşmanızı isteyeceğiz. Böylece birlikte süper bir sıralama yapma imkanımız olacak.” ifadesi yer alıyor.

Marvel filmleri ve aksesuarları da hediye edilecek

Nakit paranın yanı sıra işi alan Marvel hayranı aynı zamanda 20 adet Marvel filminin Blu-Ray setinin ve bir ‘hayatta kalma kiti’nin sahibi olacak. Hayatta kalma kitinin içinde Iron Man giyilebilir battaniyesi, Captain America mısır patlatma makinesi, Thanos Sonsuzluk Eldiveni şeklinde bir kupa ve diğer Marvel aksesuarları da gönderilecek.

Başvurular sadece ABD vatandaşlarına açık ve başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Başvurular 15 Nisan’a kadar alınacak. Avengers: Endgame ise 26 Nisan’da gösterime giriyor.