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2 Çocuk Annesine Çirkin Saldırı: Apartmana Kadar Takip Edip..

Skandal görüntülerin adresi Avustralya oldu. Edinilen bilgilere göre Avustralya'da meydana gelen olayda 2 çocuk annesi kadın, apartmanın önünde tacize uğradı.

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2 Çocuk Annesine Çirkin Saldırı: Apartmana Kadar Takip Edip..

Skandal görüntülerin adresi Avustralya oldu. Edinilen bilgilere göre Avustralya'da meydana gelen olayda 2 çocuk annesi kadın, apartmanın önünde tacize uğradı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:22
2 Çocuk Annesine Çirkin Saldırı: Apartmana Kadar Takip Edip..
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Skandal haberin adresi Avstralya oldu.

Sosyal medya üzeirnde kısa süre içinde yayılan görüntülerde bir kişi, sabah yürüyüşüne çıkan 2 çocuk annesi kadına elle tacizde bulundu.

Avustralya'nın kıyı bölgesi olan Gold Coast'ta yaşamakta olan 24 yaşındaki iki çocuk annesi Jesse Ratu isimli kadın, sabah yürüşünden evine dönerken yabancı bir adam kendisini evine kadar takip etti. Jesse evin zilini çaldığı sırada, adam arkadan kedisine yaklaşıp kalçalarını bir kaç defa elleyerek kadını taciz etti. Kadın yaşadığı tacizden dolayı kısa süreli şaşkınlık geçirdiği görülüyor. Daha sona ise kadın apartmana giriyor ve tacizci bölgeden uzaklaşıyor. Edinilen bilgilere göre ifadesi alınan tacizcinin pişkin şekilde "Bunu yapmak zorundaydım" dediği ortaya çıktı.

İşte taciz anlarına ait skandal görüntüler:

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarTacizElle Taciz
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