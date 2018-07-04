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19 Yaşındaki Müslüman Kıza Sokak Ortasında Çirkin Saldırı: Elbiselerini Yırtıp..

Edinilen son dakika bilgilerine göre Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman kadının vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

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19 Yaşındaki Müslüman Kıza Sokak Ortasında Çirkin Saldırı: Elbiselerini Yırtıp..

Edinilen son dakika bilgilerine göre Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman kadının vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21
19 Yaşındaki Müslüman Kıza Sokak Ortasında Çirkin Saldırı: Elbiselerini Yırtıp..

Belçika'da müslüman kadına korkunç saldırı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın son dakika olarak geçtiği ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyinde bulunan Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısı ile karşı karşıya geldi.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaretler etmeye başladı, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmaya çalıştı.

VÜCUDUNA HAÇ İŞARETİ KAZIDILAR

Saldırganlar, onların elinden kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu.

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 09:14
Anahtar Kelimeler:
MüslümanBelçikaSon Dakika
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