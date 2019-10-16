19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

Avustralya Sydney'de yaşayan 19 yaşındaki Molly Rose Taylor, iki vajinaya, iki servikse ve iki rahme sahip. Bu durumun farkına hayatında ilk kez cinsel deneyim yaşadığında vardı.

Büyük acılar çekmesinden dolayı ilişkiye giremeyen genç kız, soluğu doktorda aldı.

Doktorlar bu acıların dönem ağrıları olduğunu söyledi ancak o acı çekmeye devam ediyordu.

Çocukluğundan bu yana çektiği acıların kadınsal acılar olduğunu düşünüyordu ancak durum çok farklıydı.

Molly, yer yüzünde eşine zor rastlanır bir durumdan dolayı bu acıların elindeydi.

Dört kez yanlış teşhis konulan Molly, septum olarak bilinen doku duvarının tespit edilemediği ortaya çıktı.

5 yıl sonra yaptığı araştırmaların ardından durumunu keşfeden Molly, "Doktorlar yaşımdan dolayı vücudumun hala genç olduğunu ve baş edemediğimi söylüyordu.

Ama şimdi biliyorum ki aynı anda iki dönem geçiriyorum. Ağır akışı dengeleyebilmek için 12 yaşımdan bu yana kontrol altındayım.

İlk gençlik yıllarımda tampon kullanmaya çalıştım ama düşüyordu. Bunun normal olduğunu düşündüm.

Erkek arkadaşımla cinsel ilişkiye girmeyi deneyene kadar net emin olamadım. İnanılmaz derecede acı vericiydi ve normal olmadığını anladım.

Ortada bir deri parçası ve iki delik olduğunu fark ettim. O an bundan çok utandım. Doktorlar buna rağmen durumu fark edemedi.

Teşhisten önce kanama ve anormal akıntı nedeniyle cinsel yolla bulaşan bir hastalık için test yaptırmam önerildi. Bunlar da hiçbir sonuç vermedi ve kendim araştırmaya başladım.

Doktoruma ne olduğunu bildiğimi ve beni bir jinekoloğa yönlendirmesi gerektiğini söyledim. Vajinal tarama için anestesi istedim.

Sürekli genel anestezi ile taramalar yapıldı. On dakika içinde iki rahim, iki rahim boynu ve iki vajinam olduğunu doğruladılar."

Molly sonunda Londra Üniversitesi Koleji Hastanesi'nde ameliyat edildi. Genç kadının üreme organları alınmadı, sadece septum çıkarıldı.

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