15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü

Yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle bir garajın içerisinde otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu, otomobilden çıkan egzoz gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

Rusya'da akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken 22 yaşında olduğu öğrenilen araba yarışcusu Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, kızı evinin garajına götürerek burada cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilde cinsel ilişkiye girdi.

Artyom içeriyi sıcak tutmak için garajın kapısını kapattı, sıcaklığı arttırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Burada otomobilden çıkan gaz 15 yaşındaki Alena'yı zehirledi. Genç kızın bayılması üzerine, artyom olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Artyom, Rusya'daki yasalar gereği 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

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