Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü

Yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle bir garajın içerisinde otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu, otomobilden çıkan egzoz gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

banner396

15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü

Yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle bir garajın içerisinde otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu, otomobilden çıkan egzoz gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

31 Aralık 2017 Pazar 20:52
15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü

15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü

Yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle bir garajın içerisinde otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu, otomobilden çıkan egzoz gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

Rusya'da akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız çocuğu egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken 22 yaşında olduğu öğrenilen araba yarışcusu Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, kızı evinin garajına götürerek burada cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilde cinsel ilişkiye girdi.

Artyom içeriyi sıcak tutmak için garajın kapısını kapattı, sıcaklığı arttırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Burada otomobilden çıkan gaz 15 yaşındaki Alena'yı zehirledi.  Genç kızın bayılması üzerine, artyom olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Artyom, Rusya'daki yasalar gereği 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.12.2017 20:55
Anahtar Kelimeler:
Zehirlenerek öldüZehirlenerek Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Kendi Maaşına Yüzde 100 Zam Yaptı: STK'lardan İlginç Protesto
Başbakan Kendi Maaşına Yüzde 100 Zam Yaptı: STK'lardan İlginç Protesto
Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama (İlk Görüntüler Geldi)
Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama (İlk Görüntüler Geldi)
BM'nin Tarihi Kudüs Kararı Dış Basında Geniş Yer Buldu
BM'nin Tarihi Kudüs Kararı Dış Basında Geniş Yer Buldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim