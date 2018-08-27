15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Akıllara durgunluk veren olay Hollanda'da yaşandı! 29 yaşındaki kimliği henüz açıklanmayan bir adam, yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesinden şüphe eden doktorlar yaptıkları ilk tetkiklerden sonra korkunç gerçekle yüz yüze geldiler. Adamın bağırsaklarında makatından soktuğu 15 haşlanmış yumurta bulunduğunu tespit ettiler.

Kız arkadaşıyla birlikte 'chemsex' (uyuşturucu özelliği bulunan kimyasallarla yaşanan cinsel birliktelik deneyimi) fantezisi yapmak için bir araya gelen genç adam bu kez işin dozunu fazla kaçırdı.

Zira cinsel temas sırasında fantezinin sınırlarını zorlayan adam kız arkadaşının makatından 15 haşlanmış yumurta sokmasına müsaade etti.

Çarpıntı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adam 'yumurtaları haşladıktan sonra soyduk ve teker teker içeri ittirdik' açıklaması yaptı.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından açıklama yapan doktorlar adamın bağırsaklarını yumurtadan arındırmak için 'ellerinden geleni yaptıklarını' söyledi ve ekledi:

"Yumurtaları karın boşluğundan temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Yumurtalar bağırsakta yırtılmaya sebep olmuş. Hasta bir kaç gün müşahade altında kaldıktan sonra taburcu edilecek."

Kaynaklar; Mynet - Hürriyet - Sabah - Takvim

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