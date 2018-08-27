Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Akıllara durgunluk veren olay Hollanda'da yaşandı! 29 yaşındaki kimliği henüz açıklanmayan bir adam, yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesinden şüphe eden doktorlar yaptıkları ilk tetkiklerden sonra korkunç gerçekle yüz yüze geldiler. Adamın bağırsaklarında makatından soktuğu 15 haşlanmış yumurta bulunduğunu tespit ettiler.

banner396

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Akıllara durgunluk veren olay Hollanda'da yaşandı! 29 yaşındaki kimliği henüz açıklanmayan bir adam, yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesinden şüphe eden doktorlar yaptıkları ilk tetkiklerden sonra korkunç gerçekle yüz yüze geldiler. Adamın bağırsaklarında makatından soktuğu 15 haşlanmış yumurta bulunduğunu tespit ettiler.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:42
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Akıllara durgunluk veren olay Hollanda'da yaşandı! 29 yaşındaki kimliği henüz açıklanmayan bir adam, yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesinden şüphe eden doktorlar yaptıkları ilk tetkiklerden sonra korkunç gerçekle yüz yüze geldiler. Adamın bağırsaklarında makatından soktuğu 15 haşlanmış yumurta bulunduğunu tespit ettiler.

Kız arkadaşıyla birlikte 'chemsex' (uyuşturucu özelliği bulunan kimyasallarla yaşanan cinsel birliktelik deneyimi) fantezisi yapmak için bir araya gelen genç adam bu kez işin dozunu fazla kaçırdı.

Zira cinsel temas sırasında fantezinin sınırlarını zorlayan adam kız arkadaşının makatından 15 haşlanmış yumurta sokmasına müsaade etti.

Çarpıntı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adam 'yumurtaları haşladıktan sonra soyduk ve teker teker içeri ittirdik' açıklaması yaptı.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından açıklama yapan doktorlar adamın bağırsaklarını yumurtadan arındırmak için 'ellerinden geleni yaptıklarını' söyledi ve ekledi:

"Yumurtaları karın boşluğundan temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Yumurtalar bağırsakta yırtılmaya sebep olmuş. Hasta bir kaç gün müşahade altında kaldıktan sonra taburcu edilecek."

Kaynaklar; Mynet - Hürriyet - Sabah - Takvim

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadın 2 saat önce

Aboo Allah akıl versin nimet o nimet

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Azel 7 dakika önce

Acaba hollandada top olmayan erkek kalmış mı merak ediyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
ABD'de saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var.
ABD'de saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var.
Otostop uygulaması, bir yolcunun tecavüz edilerek öldürülmesi nedeniyle kapatıldı
Otostop uygulaması, bir yolcunun tecavüz edilerek öldürülmesi nedeniyle kapatıldı
Nobel Ödüllü Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye
Nobel Ödüllü Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim