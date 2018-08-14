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14 Yaşında Valiliğe Aday Oldu!..

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Vermont eyaletinde 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

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14 Yaşında Valiliğe Aday Oldu!..

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Vermont eyaletinde 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 11:22
14 Yaşında Valiliğe Aday Oldu!..

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Vermont eyaletinde 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

Vermont eyaletinde yarın yapılacak valilik temayül yoklamasında diğer 3 adayla karşı karşıya gelecek olan 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var." şeklinde konuştu.

Koalisyon kurma fikrinin kendine çok cazip geldiğini ifade eden Sonneborn, en çok etkilendiği siyaset adamının, Robert F. Kennedy olduğunu açıkladı.

Sonneborn, eyalet ve ülke yöneticilerinin kendini hayal kırıklığına uğrattığı için vali adayı olmaya karar verdiğini ifade ederek aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirtti. Sonneborn, ön seçimlerde insanların beklentilerinden daha iyi bir sonuç alacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Vermont eyalet anayasasına göre, eyalet valiliği için adaylardan yaş şartı istenmiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 12:08
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yaşında valiliğe aday oldu
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Fatih 30 dakika önce

Çocuk ergenlige yeni geçiyor valiliğe aday oluyor gülünç ve bir o kadarda garip bir durum

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