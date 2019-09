1300 Müşterinin Kredi Kartı Bilgilerini Ezberledi, İnternetten Alışveriş Yaptı!

Japonya’da 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberleyerek internetten alışveriş yapan kasiyer tutuklandı.

Tokyo’da bir mağazada yarı zamanlı çalışan 34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi, fotografik hafızasını kullanarak müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalmakla suçlanıyor.

Tokyo polisi, genç adamın 16 haneli kredi kartı numaralarını, isimleri, geçerlilik tarihlerini ve güvenlik kodlarını eksiksiz bir şekilde hatırladığını açıkladı. Bunları daha sonra bilgisayarına aktaran adam, bu bilgileri kullanarak internetten 270 bin yen (yaklaşık 15 bin TL) tutarında alışveriş yaptı. Taniguchi’nin lüks eşyalar satın aldığı belirtildi.

SATIP NAKDE ÇEVİRİYORDU

İddiaya göre Taniguchi bu eşyaları satarak nakde çeviriyor ve böylece kira, fatura giderlerini ve mutfak masraflarını karşılıyordu.

Genç adam, çalıntı kartla yapıldığı söylenen iki çantanın satışını takip eden polisin evine yaptığı baskınla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

