Resmi Gazete'de Yayımlandı: Diyanet Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Diyanet personellerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkişlatı bünyesinde çalışmakta olan personellerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde şu değişiklikler yapıldı:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Ancak, ilçe müftülerinin dördüncü sınıf ilçelerdeki asgari hizmet süresi iki yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İkinci veya birinci sınıf ilçelere müftü olarak atanabilmek için daha alt sınıf ilçelerde ilçe müftüsü olarak veya ilçe müftülüğü ile beraber il müftü yardımcısı olarak toplam altı yıl görev yapmış olmak esastır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.

b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, nüfus yoğunluğu ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.

b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi vaizi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki II Sayılı Listenin 4. Sınıf İlçeler bölümüne Aksaray Sarıyahşi satırından sonra gelmek üzere Aksaray Sultanhanı ve Artvin Yusufeli satırından sonra gelmek üzere Artvin Kemalpaşa ilçeleri eklenmiştir.

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