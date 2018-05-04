Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 İle yeni müftü atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre 22 ilimizin yeni müftüleri şu isimler olacak: "Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Siirt İl Müftülüğüne Ahmet Altıok, Karabük İl Müftülüğüne İlyas Yılmaztürk, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Taşçı, Bingöl İl Müftülüğüne Muharrem Genç, Iğdır İl Müftülüğüne Mustafa Tekin, Artvin İl Müftülüğüne Hasan Güneş, Kırşehir İl Müftülüğüne Mehmet Yaman, Ağrı İl Müftülüğüne Tandoğan Topçu, Tunceli İl Müftülüğüne Aşır Durgun, Balıkesir İl Müftülüğüne Ramazan Topcan, Isparta İl Müftülüğüne Bayram Şahin, Konya İl Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Hasan Başoğlu, Tokat İl Müftülüğüne Ömer Faruk Bilgili, Düzce İl Müftülüğüne Hüseyin Can, Aydın İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Ercan Aksu, Gümüşhane İl Müftülüğüne Osman Ayas, İzmir İl Müftülüğüne Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Sivas İl Müftülüğüne Yusuf Akkuş, Trabzon İl Müftülüğüne Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Çankırı İl Müftülüğüne Bürhan Keleş."

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KAYNAK: MEMURLAR.NET