Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 İle yeni müftü atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

banner396

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 İle yeni müftü atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:53
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 İle yeni müftü atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre 22 ilimizin yeni müftüleri şu isimler olacak:  "Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Siirt İl Müftülüğüne Ahmet Altıok, Karabük İl Müftülüğüne İlyas Yılmaztürk, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Taşçı, Bingöl İl Müftülüğüne Muharrem Genç, Iğdır İl Müftülüğüne Mustafa Tekin, Artvin İl Müftülüğüne Hasan Güneş, Kırşehir İl Müftülüğüne Mehmet Yaman, Ağrı İl Müftülüğüne Tandoğan Topçu, Tunceli İl Müftülüğüne Aşır Durgun, Balıkesir İl Müftülüğüne Ramazan Topcan, Isparta İl Müftülüğüne Bayram Şahin, Konya İl Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Hasan Başoğlu, Tokat İl Müftülüğüne Ömer Faruk Bilgili, Düzce İl Müftülüğüne Hüseyin Can, Aydın İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Ercan Aksu, Gümüşhane İl Müftülüğüne Osman Ayas, İzmir İl Müftülüğüne Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Sivas İl Müftülüğüne Yusuf Akkuş, Trabzon İl Müftülüğüne Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Çankırı İl Müftülüğüne Bürhan Keleş."

Diyanet Personeli Haberleri, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıDib Atama Kararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Diyanet Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Diyanet Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
2018 DİB MBSTS Sonuçları 3 Mayıs'ta Açıklanacak
2018 DİB MBSTS Sonuçları 3 Mayıs'ta Açıklanacak
Diyanet Yeni İlan Yayımladı: 61 İl'e Naklen Personel Alımı Yapılacak
Diyanet Yeni İlan Yayımladı: 61 İl'e Naklen Personel Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim