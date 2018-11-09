Diyanete 8 Bin 489 Yeni Kadro Açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yeni devlet memurluğu için 8 bin 489 yeni kadro açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları için 8 bin 489 yeni kadro ihdası yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda açılan kadrolar şöyle;
Hukuk Müşaviri 15
Müfettiş 40
Müfettiş Yardımcısı 20
Musahhih 10
Eğitim Uzmanı 20
Din Hizmetleri Uzmanı 20
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 140
Avukat 10
Mimar 11
Mühendis 50
Şehir Bölge Plancısı 2
Astronom 3
Tekniker 25
Teknisyen 10
Toplam 376 kişilik kadro Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı için açıldı.
Yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı'nda açılan kadrolar şöyle;
Şube Müdürü 650
Din Hizmetleri Uzmanı 800
Şef 150
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 500
Şöför 150
Avukat 20
Tekniker 143
Kütüphaneci 50
Murakıp 500
Müezzin - Kayyım 4450
Aşçı 150
Hizmetli 200
Kaloriferci 150
Bekçi 200
Toplam 8113 kişilik kadro Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı için açıldı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Sayın cumhurbaşkanım elimiz kolumuz bağlı tarım ve orman bakanlığına ziraat mühendisi ataması bekliyoruz artık beklemekten yorulduk ne olursunuz bizede söz verilen kadroyu açın saygılarımla
Bu ülke bu kafayla cok derınlere düşecek 15-20 yıl toparlayamacak.. o kadrolara torpıllı cemaatlerden kısıler gırecek boşuna bakmayın ılana !
KADROLAR GUZEL EGER ADALETLI ALIM OLURSA.
Arkadaslar alim ne zaman tarih bilgisi var mi hangi il kac kisi alacak