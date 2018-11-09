Diyanete 8 Bin 489 Yeni Kadro Açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yeni devlet memurluğu için 8 bin 489 yeni kadro açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları için 8 bin 489 yeni kadro ihdası yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda açılan kadrolar şöyle;

Hukuk Müşaviri 15

Müfettiş 40

Müfettiş Yardımcısı 20

Musahhih 10

Eğitim Uzmanı 20

Din Hizmetleri Uzmanı 20

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 140

Avukat 10

Mimar 11

Mühendis 50

Şehir Bölge Plancısı 2

Astronom 3

Tekniker 25

Teknisyen 10

Toplam 376 kişilik kadro Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı için açıldı.

Yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı'nda açılan kadrolar şöyle;

Şube Müdürü 650

Din Hizmetleri Uzmanı 800

Şef 150

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 500

Şöför 150

Avukat 20

Tekniker 143

Kütüphaneci 50

Murakıp 500

Müezzin - Kayyım 4450

Aşçı 150

Hizmetli 200

Kaloriferci 150

Bekçi 200

Toplam 8113 kişilik kadro Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı için açıldı.

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