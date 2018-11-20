diyanet yurtdışına yüzlerce personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla 400 kadın ve erkek sözleşmeli din görevlisi personeli alacak.

Adaylarda Aranan Şartlar

İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),

İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 19.11.2018-17.12.2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

Ek-2 Aday Başvuru Formu

Ek-3 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş

Ek-4 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ (denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),

Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,

SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ

1 A.B.D.

2 Almanya

3 Avustralya

4 Avusturya

5 Belçika

6 Danimarka

7 Finlandiya

8 Fransa

9 Hollanda

10 İngiltere

11 İsveç

12 İsviçre

13 İtalya

14 Kanada

15 Norveç

16 Afganistan

17 Belarus

18 Etiyopya

19 Gürcistan

20 Hırvatistan

21 İran

22 Japonya

23 K.K.T.C.

24 Kamerun

25 Kosova

26 Litvanya

27 Madagaskar

28 Moritanya

29 Nijerya

30 Özbekistan

31 Rusya

32 Senegal

33 Somali

34 Sudan

35 Tanzanya

36 Ukrayna

37 Zimbabve

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