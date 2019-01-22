Diyanet Personeline Avrupa Birliği Yolu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni bir duyuruda Avrupa Birliği ülkelerinde kısa süreli olarak görevlendirilecek personeller seçecek. 250 Din Görevlisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek olan Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek. İşte şartlar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Başkanlığımızca, yurtdışı cami derneklerinde Ramazan ayı münasebetiyle 1 veya 3 aydan (1+1 olmak üzere) 2 yıla kadar kısa sürelerle görevlendirilmek üzere sınavla 250 (iki yüz elli) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve süre ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak

c) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dâhil disiplin cezası almamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak.

e) En az iki yıllık dinî yükseköğrenim mezunu veya İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak.

f) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dini Öğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları ve İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olanlar için fiili olarak 5 yıl görev yapmış olmak. (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil olup, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariçtir.)

g) Başvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

h) 2016, 2017 ya da 2018 yılında yapılan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı’ndan (MBSTS) 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

i) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır. 1 Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya /Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa ÇELİK Şef Telefon: 0312 295 76 26 | Faks: 0312 286 97 14 www.diyanet.gov.tr | disiliskiler@diyanet.gov.tr - 2 -

j) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, eğitim görevlisi, murakıp ve şef kadrolarında görev yapanlar kısa süreli din görevlisi sınavına müracaat edemezler.

k) (j) fıkrasında bahsedilen unvanlar için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce açılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan adaylar kısa süreli din görevlisi sınavını kazanmış olsalar dahi yurtdışında görevlendirilme hakkını kaybederler.

l) (A) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için yurtdışında en az (1+1 olmak üzere) görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek.

m) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.

n) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

o) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

p) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak.

q) Bu sınav sonuçları aynı mahiyette açılmış müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

r) Bir önceki yapılan Kısa Süreli Sınavda başarılı olan ve halen planlaması yapılamayanlar sınav açıldığı tarih itibariyle yurtdışında görevlendirme hakkını kaybederler.

s) Halen yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bu sınava başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 21.01.2019 – 04.02.2019 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine, - İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, - Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

b) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

e) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

f) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

c. Dini Yüksek İhtisas ve Aşere-i Takrip - Tayyibe mezunu olanlar için Başkanlığımızdan alınan kurs bitirme belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,

d. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

e. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,

f. (A) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış ve müftülükçe tarih ve sayı verilmiş dilekçesi, g. Yurtdışında görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin kendi müftülüklerine hitaben yazılı beyanı,

 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

(f) ve (g) fıkralarda belirtilen dilekçeler müftülüklerinde muhafaza edilecektir. Talep edilmesi halinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

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