Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu Yayımlandı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

2018 Yılı Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı’nın yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden alabilecekler.

Adaylar, TC Kimlik No’lu kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı veya pasaport ) ve sınav giriş belgesiyle sınav saatinden otuz (30) dakika önce belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde hazır bulunacaktır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi vb. malzemeleri kendileri yanlarında getireceklerdir.

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