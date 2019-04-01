Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Alımı Sınav Sonuçlarını Açıkladı! İşte Detaylar!

Diyanet işleri başkanlığı 9500 sözleşmeli personel alımına ilişkin yapılmış olan sınavın sonuçlarının açıklandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Bu sonuçlarla sözlü sınava kalmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte haberin detayları!

Aşağıda yer alan duyuru metnini yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı şunları kaydetti:

2019 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyım (SÖZPER-2019-I) Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 01.04.2019 tarihinden itibaren 07.04.2019 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

1. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden 08.04.2019 tarihinde öğrenebileceklerdir.

2. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Tercihlerine yerleşemeyen adayların, tercih ekranında yer alan "re'sen yerleştirmeyi kabul ediyorum" bölümünü işaretlemeleri halinde, ait oldukları kontenjan grubunda boş kalan pozisyonlara re'sen yerleştirmeleri yapılacaktır.

4. Yukarıda belirtilen tarihler arasında ve usulüne uygun olarak tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.”