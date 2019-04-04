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Diyanet İşleri Başkanlığı Avukat Alımı Tercih Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar!

Diyanet, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü üzerinden avukat alımı tercih duyurusunu kamuoyuna ilan etti. İşte detaylar ve duyuru metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı Avukat Alımı Tercih Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar!

Diyanet, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü üzerinden avukat alımı tercih duyurusunu kamuoyuna ilan etti. İşte detaylar ve duyuru metni!

04 Nisan 2019 Perşembe 20:50
Diyanet İşleri Başkanlığı Avukat Alımı Tercih Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan avukat alımı tercih duyurusunun tam metni şu şekilde:

“Avukat kadroları için yapılan sınav sonucu kazananların tercih işlemlerini 03.04.2019 tarihinden itibaren 07.04.2019 tarihi 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sınav başarı puanı esas alınacaktır. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Adaylar 10 tercihte bulunacaklardır.

Tercihlerine yerleşemeyen adayların, tercih ekranında yer alan “re'sen yerleştirmeyi kabul ediyorum" bölümünü işaretlemeleri halinde, re'sen yerleştirmeleri yapılacaktır.

Tercih sonucu yerleşen adaylara becayiş hakkı verilecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını https:// dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav/ KurumDisi/ adresi üzerinden 08.04.2019 tarihinde öğrenebileceklerdir.

Adayların atamaya esas olan 2018 yılı Avukatlık Sınavı Başvuru Duyurusunun III. maddesinde belirtilen belgelerini, önce e-mail sonra posta yoluyla veya elden 07/04/2019 tarihi saat 18.00'e kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Avukat yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

Elektronik Posta: atama1@diyanet.gov.tr

Tercihler https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresinden yapılacaktır.”

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