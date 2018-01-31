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Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı (KPSS ve Sözlü Taban Puanları)

Diyanet İşleri başkanlığı'nın açıktan müezzin-kayyım alımı için gerçekleşen sözlü sınavlara ilişkin sonuç duyurusu DİB tarafından yayımlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı (KPSS ve Sözlü Taban Puanları)

Diyanet İşleri başkanlığı'nın açıktan müezzin-kayyım alımı için gerçekleşen sözlü sınavlara ilişkin sonuç duyurusu DİB tarafından yayımlandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:44
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı (KPSS ve Sözlü Taban Puanları)
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Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı (KPSS ve Sözlü Taban Puanları)

Diyanet İşleri başkanlığı'nın açıktan müezzin-kayyım alımı için gerçekleşen sözlü sınavlara ilişkin sonuç duyurusu DİB tarafından yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları'ndan yapılan duyuruda sözlü sınavı sonucunda atamaya hak kazanan adayların 30 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.

Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden 7 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Puanların eşit olması durumunda adayların KPSS puanları baz alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

Sonuçlar için TIKLAYIN

  1. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden 07.02.2018tarihinde öğrenebileceklerdir.
  2. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onunda eşit olması halinde KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
  3. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re'sen yerleştirilecektir.
  4. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

2017 YILI AÇIKTAN ALIM SINAVI (MÜEZZİN-KAYYIM ) SINAVI

TERCİH YAPACAK EN SON ADAYIN SÖZLÜ PUANI VE KPSS PUANI

Unvanı

KPSS Mezuniyet Durumu

SÖZLÜ TABAN PUAN

KPSS TABAN PUANI

Müezzin-Kayyım

Dört yıllık Dini Yüksek Öğrenim +Hafız

İHL+Diğer Lisans+Hafız

70

64,41371

İ.H.L+ Ön Lisans+Hafız

70

68,79957

İ.H.L+Hafız

75

76,38391
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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