Diyanet 9 bin 500 Personel Alımının Ne Zaman Yapılacağı Belli Oldu!..

Diyanet İşleri Başkanlığı DİB 2018 yılı için 9 bin 500 personel alımı için planlama yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2018 yılının sonunda başlayacak. Diyanet lisans, önlisans ve lise mezunu 9 bin 500 personel alımı hangi branşlara olacak sorusu en çok sorulan soruların başında geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından daha önce duyurulan 2018 yılı 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı çerçevesinde başvurular ile ilgili detaylar belli oldu. 2018 yılı sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmaya başlayacak. Tam tarih yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada 100 günlük icraat planı kapsamında 2018 yılı sonuna kadar 9 bin 500 personel alımı için çalışmaların başlatılacağını duyurddu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada 9 bin 500 kontenjanın bir kısmının imam bir kısmının da Kur'an Kursu öğretmeni bir diğer kısmının da müezzin olarak alım yapılacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 9 bin 500 personel alımı için kontenjanlar şöyle açıklandı;

6 bin imam,

3 bin Kur'an Kursu öğretmeni

500 de müezzin

Din Hizmetlerinde seviye belirleme sınavının yıl sonunda yapılacağını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, lisans, önlisans ve lise mezunları için kontenjanlar ayrıldığını açıkladı.

Diyanet İişleri Bbaşkanlığı tarafından konu hakkında 22 Haziran 2018 tarihinde yapılan duyuru şöyleydi;

Diyanet İşleri Başkanlığına ait 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım açık pozisyonlarında KPSS puan sıralamasına dayalı olarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvurularında KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak.

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