Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınması planlanan 9 bin 500 sözleşmeli personel alımına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarına alınacak personel 4B statüsünde yani sözleşmeli kamu personeli statüsünde görevlendirilecek. 2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda kadro sayısının 3 katı kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. 3 bin kişinin atanacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular 7 Şubat 2019 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500 personel alımına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

En az İmam Hatip Lisesi Mezunu Olmak Gerekiyor

Başvuracak adaylarda İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesinden mezun olmaları, müezzin kayyım unvanına başvuracak lise mezunlarının ise hafızlık belgesinin bulunması koşulları yer alıyor.

KPSS'den En Az 50 Puan Almış Olmak Gerekiyor

Adayların ayrıca 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSS P124, önlisans mezunlan için KPSS P123 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Kuran Kursu Öğreticiliğine Sade Kadınlar Başvuru Yapabiliyor

2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. 3 bin kişinin alınacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvurabilecek.

Başvurular 7 - Şubat 2019 Tarihleri Arasında Yapılacak

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile başvuru formunu dolduracak.

Başvurular İl ve İlçe Müftülüklerine Yapılacak

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne aynı tarihler arasında şahsen müracaat edecek.

Halen Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlar başvuruda bulunamayacak.

Her İlde Sınav Yapılmayacak

Sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa),İstanbul (Anadolu),Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanetin internet sitesinden ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecek.

4 Yıl Süreyle Başka Yere Atanamayacaklar

Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak.

Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.

Kuran Kurslarında Görevlendirilecekler

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, hafız gruplarında Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edilecek.

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