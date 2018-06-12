Diyanet 3 İlan Yayımladı: Naklen 840 Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda naklen atama ile 70 Murakıp, 120 Şube Müdürü, 300 Din Hizmetleri Uzmanı, 150 Şef ve 200 adet Vaiz olmak üzere kurum içi 840 adet personel ataması yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak,

Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurlar 2 ile 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Başvurular https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden alınacak.

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