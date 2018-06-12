Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Diyanet 3 İlan Yayımladı: Naklen 840 Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 adet ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kurum içi naklen atama ile toplamda 840 adet personel atamasının yapılacağına yer verildi.

banner396

Diyanet 3 İlan Yayımladı: Naklen 840 Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 adet ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kurum içi naklen atama ile toplamda 840 adet personel atamasının yapılacağına yer verildi.

12 Haziran 2018 Salı 15:11
Diyanet 3 İlan Yayımladı: Naklen 840 Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda naklen atama ile 70 Murakıp, 120 Şube Müdürü, 300 Din Hizmetleri Uzmanı, 150 Şef ve 200 adet Vaiz olmak üzere kurum içi 840 adet personel ataması yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak,
  • Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
  • Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurlar 2 ile 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Başvurular https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iyanet Memur AlımıDiyanet Personel AlımıDiyanet Görevde Yükselme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 2 saat önce

İyi hoşça bu sözleçmeliler üvey evlat mı?neden 4/b kiler için bir şeyler yapmıyorsunuz adalet nerede kayıp ilanı vermek lazım adalet aranıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2018 DİB Hafızlık Tespit Sınav Duyurusu
2018 DİB Hafızlık Tespit Sınav Duyurusu
Diyanet 2 İlan Yayımladı: Naklen 75 Personel Alınacak
Diyanet 2 İlan Yayımladı: Naklen 75 Personel Alınacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 22 İl için Yeni Atama Kararı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim