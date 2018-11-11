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Diyanet 2019'da 6 Bin 100 Personel Alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de en çok personel istihdam eden kuruluşların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında 200'ü devlet memurluğu kadrosundan 5 bin 900'ü ise sözleşmeli memur statüsünde alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı binlerce alım ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Diyanet 2019'da 6 Bin 100 Personel Alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de en çok personel istihdam eden kuruluşların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında 200'ü devlet memurluğu kadrosundan 5 bin 900'ü ise sözleşmeli memur statüsünde alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı binlerce alım ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

11 Kasım 2018 Pazar 11:58
Diyanet 2019'da 6 Bin 100 Personel Alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de en çok personel istihdam eden kuruluşların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında 200'ü devlet memurluğu kadrosundan 5 bin 900'ü ise sözleşmeli memur statüsünde alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı programının anlatıldıığı kitapçıkta 2019 yılı içerisinde 6 bin 100 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinden istihdam edileceği bilgisine yer verildi.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam edilecek.

SINAVLARDA BAŞARILI OLANLAR ATANACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde boş olan devlet memurluğu kadroları için yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek.

Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar geliştirilerek devam ettirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek. Bu işlemler için de Diyanet bünyesinden personel ataması yapılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 14:45
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diyanet 2019 da bin personel alacak
Yorumlar
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kadir 3 saat önce

Erzurum'da oz yegenine tecavuz eden dayi imam.
Manisada camiye suriyeli kadını atip ilişkiye girenler yetmedi herhalde daha fazla alim daha fazla fuhus ve zina yazıklar olsun diyanete

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Şardık mı HAYIR 3 saat önce

Mimarların mühendislerin işsiz kaldığı ülkede böyke atama yapildikca daha çoook krizler yaşarız biz. DİB e her hafta alım ilanı verin siz alırsınız oyları...

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Muhammet Güler 2 saat önce

BIR KURUMDA BIR KACTANE DANGALAK CIKTI DIYE BUTUN KURUMU AYNI GORMEK YANLIS OLUR. BANA GORE SUCLU BU OLAYLARI YAPANLAR DEGIL. SUCLU ONLARI O KADROLARA TORPILLE ALAN SAHSIYET VE KURULUSLARDIR.

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