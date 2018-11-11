Diyanet 2019'da 6 Bin 100 Personel Alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de en çok personel istihdam eden kuruluşların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında 200'ü devlet memurluğu kadrosundan 5 bin 900'ü ise sözleşmeli memur statüsünde alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı programının anlatıldıığı kitapçıkta 2019 yılı içerisinde 6 bin 100 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinden istihdam edileceği bilgisine yer verildi.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam edilecek.

SINAVLARDA BAŞARILI OLANLAR ATANACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde boş olan devlet memurluğu kadroları için yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek.

Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar geliştirilerek devam ettirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek. Bu işlemler için de Diyanet bünyesinden personel ataması yapılabilecek.

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