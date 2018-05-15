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Diyanet 2 İlan Yayımladı: Naklen 75 Personel Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iki adet ilan yayımlandı. Yayımlanan iki ilanda kurum içi naklen 75 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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Diyanet 2 İlan Yayımladı: Naklen 75 Personel Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iki adet ilan yayımlandı. Yayımlanan iki ilanda kurum içi naklen 75 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

15 Mayıs 2018 Salı 15:17
Diyanet 2 İlan Yayımladı: Naklen 75 Personel Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 adet yeni ilan yayımlandı.

Diyanet tarafından DPB'de yayımlanan ilanlarda toplamda 75 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

İLK İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ilk ilanda taşra teşkilatında bulunan eğitim merkezlerinde isithdam etmek üzere 25 adet Kur-an'ı Kerim Öğretmeni alımı yapılacağı bildirildi. Bu kadro için şartlar şu şekilde;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
  • Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
  • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
  • Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

İKİNCİ İLAN

Diyanet tarafından yayımlanan ikinci ilanda Taşra Teşkilatında bulunan Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Eğitim Merkezlerine 50 adet eğitim görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. 

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
  • Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
  • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
  • İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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